Calciomercato Serie B e Serie C – Scatenate Perugia, Pescara e Trapani. Doppio colpo Catanzaro, attaccante al Siena (Di martedì 21 gennaio 2020) Non solo Calciomercato di Serie A. Tantissimi movimenti nella categorie inferiori. Le squadre di Serie B e Serie C si sono Scatenate nelle ultime ore e hanno messo a segno colpi importanti. Alessandro Matri è ambitissimo. Dopo aver rifiutato la corte del Livorno, l’esperto attaccante è tentato dal Pescara. In uscita dal Brescia c’è anche Luca Tremolada, che ha trovato poco spazio in Serie A. Si muove il Livorno. Confermato il pressing del Pescara per l’attaccante Federico Melchiorri. Eros Pisano vicino al Pisa. I toscani cercano anche un difensore centrale: riflettori su Davide Riccardi del Lecce. Il Perugia ha chiuso per il romeno Benzar dal Lecce. L’esterno destro ha già effettuato le visite mediche. Si insiste anche per un centrale difensivo. Salamon il nome in cima alla lista di Cosmi. L’Empoli, che ha confermato Muzzi in panchina, è vicino a Zurkowski ... calcioweb.eu

