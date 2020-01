Calciomercato Parma, al vaglio la pista Esposito per l’attacco (Di martedì 21 gennaio 2020) Calciomercato Parma: dopo l’infortunio di Inglese i crociati potrebbero andare sul mercato in cerca di rinforzi. Si pensa ad Esposito Il Parma si rituffa sul mercato dopo l’infortunio patito a Torino da Roberto Inglese. Come riporta Sky Sport, infatti, i crociati starebbero pensando a Sebastiano Esposito per sostituire il loro attaccante nella finestra di mercato di gennaio. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatticon l’agente dell’attaccante classe 2002 nerazzurro, Augusto Carpeggiani. L’Inter però ancora non avrebbe ancora deciso se darlo in prestito, in attesa di sviluppi sul fronte Giroud. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

