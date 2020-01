Calciomercato – Nomi nuovi per Milan e Roma, il Napoli su due attaccanti. Si muovono Benevento e Cremonese (Di martedì 21 gennaio 2020) Fiorentina – I viola insistono con il Sassuolo per Duncan. La nuova idea è quella di uno scambio che coinvolgerebbe Sottil più un conguaglio ecoNomico in favore dei nero-verdi. Inter – I nerazzurri insistono per il giovane talento del Manchester United Chong. Incontro in sede con l’agente, si studia la formula per portarlo in Italia. Intanto Moses ha effettuato le visite mediche e si può considerare un giocatore nerazzurro. Milan – Calhanoglu potrebbe finire in Premier League. Il turco è stato proposto all’Arsenal. Nome nuovo per quanto riguarda gli esterni. Si tratta di Januzaj, belga della Real Sociedad. Sul calciatore anche la Roma. Interesse, quest’ultimo, confermato anche dall’agente del calciatore ai microfoni di Calciomercato.com: “Su di lui, c’è un interesse concreto della Roma ma anche del Milan. Mi chiedete se ... calcioweb.eu

