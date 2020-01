Calciomercato Napoli, quasi fatta per Matteo Politano! La notizia arriva dopo la vittoria sulla Lazio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) dopo la sorprendente vittoria in Coppa Italia contro la Lazio che è valsa la semifinale, arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte del Calciomercato. Stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport, infatti, il Napoli è passato addirittura in vantaggio per Matteo Politano e domani cercherà di chiudere col giocatore dopo l’intesa raggiunta nelle ultime ore con l’Inter. Sorpasso decisivo sulla Roma, invero squadra dell’attaccante. L’affare è stato impostato sulla base di un acquisto a titolo definitivo o di un prestito con obbligo senza condizioni. La Roma si è tirata fuori. Si tratta di un’operazione da circa 25 milioni di Euro. Già domani il Napoli proverà a trovare un accordo con Matteo Politano, che ha aspettato un nuovo affondo dei giallorossi nelle ultime ore. L’interista sembra già abbastanza convinto di sposare la causa azzurra, così da ... calciomercato.napoli

