Calciomercato, le notizie di oggi – I nomi per Roma e Milan, i colpi di Bologna e Lecce. Il Psg guarda in Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. I nomi per Roma e Milan – Calhanoglu potrebbe finire in Premier League. Il turco è stato proposto all’Arsenal. Nome nuovo per quanto riguarda gli esterni. Si tratta di Januzaj, belga della Real Sociedad. Sul calciatore anche la Roma. Interesse, quest’ultimo, confermato anche dall’agente del calciatore ai microfoni di Calciomercato.com: “Su di lui, c’è un interesse concreto della Roma ma anche del Milan. Mi chiedete se firmerebbe con i rossoneri? Certo. Volete sapere se arriverà al Milan in caso di cessione di Suso? E’ una possibilità”. Non solo Januzaj. Nelle ultime ore, in Inghilterra, circola il nome di Matty Cash per i rossoneri. Si tratta di un mancino, capace di disimpegnarsi sia da terzino che da esterno a tutta fascia, ... calcioweb.eu

