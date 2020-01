Calciomercato, l’Atalanta ha in mano Bellanova: l’ex Milan atteso a Bergamo nel weekend (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo Mattia Caldara e il tedesco Lennart Czyborra, il club bergamasco è molto vicino all'acquisto di Raoul Bellanova: terzino classe 2000, cresciuto nel Milan e reduce da una breve e deludente esperienza in Francia nel Bordeaux. Il giocatore sarà a Bergamo nel weekend per le visite mediche e la firma sul contratto. fanpage

