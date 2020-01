Calciomercato, la raffica della notte – Svolta Politano, Atalanta inarrestabile. Difensori per Genoa e Bologna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non si ferma il Calciomercato. Arrivano notizie importanti anche nella notte. Le squadre di Serie A (ma non solo) si muovono per rinforzare le rose. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale Calciomercato – L’originale’ di Sky Sport. Accordo di massima tra Napoli e Inter per Matteo Politano. Clamorosa Svolta dopo lo scambio incredibilmente saltato con Spinazzola e la Roma. Intesa sulla base di 25 milioni per un trasferimento a titolo definitivo. Ora serve l’ok del giocatore che ha più volte detto di voler andare alla Roma. Christian Eriksen oggi ha incontrato i vertici societari del Tottenham e ha ribadito di voler andare subito all’Inter. Si lavora per definire l’accordo nei prossimi giorni. “Eriksen? Sapete più voi che io. E’ un buon giocatore, ma oggi è ancora del Tottenham. Aspettiamo fiduciosi”. Così ... calcioweb.eu

