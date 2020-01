Calciomercato Juventus, la svolta: Emre Can all’Everton, incasso bomba per i bianconeri! (Di martedì 21 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come accennato nella giornata di ieri, Emre Can sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus per abbracciare la nuova avventura in Premier League, sponda Everton. Il centrocampista tedesco sarebbe pronto ad accettare la corte del club inglese per cercare di non perdere il treno verso Euro 2020. La Juventus potrebbe incassare circa 35-40 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime ore. Calciomercato Juventus, Emre Can piace anche al Milan Non solo l’Everton, il centrocampista tedesco piace particolarmente anche al Milan, ma la società inglese sembrerebbe esser in netto vantaggio sul centrocampista tedesco. Detto questo, occhio anche al possibile scambio Bernardeschi-Rakitic con il Barcellona. Leggi anche: Juventus Roma probabili formazioni, Buffon titolare ... juvedipendenza

