Calciomercato Inter, l’agente di Eriksen è a Londra: giornata cruciale (Di martedì 21 gennaio 2020) Calciomercato Inter, l’agente di Eriksen è a Londra per trattare una buonuscita con il Tottenham: giornata cruciale giornata cruciale per il futuro di Eriksen e, di conseguenza, per il suo passaggio dal Tottenham all’Inter. L’agente del danese Martin Schoots, come rivela La Gazzetta dello Sport, è infatti a Londra per lavorare ad una buonuscita che permetta al club inglese di risparmiare in caso di addio immediato del calciatore. Beppe Marotta, dal canto suo, aveva già formalizzato un’offerta da 15 milioni di euro, ma allo stesso tempo il presidente Levy non aveva aperto a sconti sotto i 20. La pausa di riflessione del week-end è allora servita (anche) per individuare i bonus giusti per avvicinare le parti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

