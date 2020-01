Calciomercato, cessione da 35 milioni per la Juventus! Obiettivo in comune Milan-Atalanta, colpi di Lecce, Bologna, Genoa e Torino (Di martedì 21 gennaio 2020) La ventesima giornata del campionato di Serie A è andata in archivio, la stagione regala sempre più spettacolo e sono in arrivo nuove indicazioni. Nel vivo il Calciomercato, gli ultimi giorni promettono grandi emozioni, tante le trattative che rigurdano le squadre del massimo torneo italiano e non solo. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. MBAPPE‘ -Kylian Mbappe’, in un’intervista alla BBC Sport, non si sbilancia oltre sulle voci di mercato che lo indicano come Obiettivo numero uno del Real Madrid. “Ne parlano tutti, ne parlavo anche io quando ero piu’ giovane ma adesso faccio il calciatore e so che non e’ il momento di parlare di queste cose. Siamo a gennaio, e’ periodo di mercato, immaginate se rispondessi a una domanda sul Real: ne parlerebbero tutti e non farebbe bene al Psg. Adesso sono qui e sono concentrato al 100% sul Psg, ... calcioweb.eu

DiMarzio : ##Calciomercato | Terminato l'incontro tra il #PSV e il #Milan per la cessione di #Rodriguez -->… - DiMarzio : #Inter, l'agente di #Lazaro a Newcastle: i nerazzurri aspettano #Moses ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #PSV punta Ricardo Rodriguez: fissato il prezzo per lo svizzero -