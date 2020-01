Calcio popolare, il sogno dell’Unionistas de Salamanca: dalla terza serie spagnola, la squadra dei tifosi sfiderà in casa il Real Madrid (Di martedì 21 gennaio 2020) I due impianti sono uno accanto all’altro, nei pressi della città di Salamanca. Lo Stadio Helmantico fa più di 17mila spettatori ed ha ospitato anche partite della nazionale spagnola; Las Pistas sorge ad appena cinquanta metri di distanza e di spettatori ne tiene appena 4mila. Mercoledì 22 gennaio alle 21 in Copa del Rey il Real Madrid, che soltanto di questo trofeo in bacheca ne ha 19, giocherà in quello piccolino, costruito d’appoggio al primo soprattutto per ospitare l’atletica leggera. Ufficialmente lo stadio è intitolato a Javier Sotomayor, il cubano che qui ha battuto due volte il record mondiale di salto in alto. Proprio a Las Pistas gioca infatti le partite casalinghe Unionistas de Salamanca e nessuna deroga è stata applicata per spostare la gara dei Sedicesimi della coppa nazionale nell’impianto più capiente. In città nessuno si aspettava qualcosa di diverso. Almeno tra chi ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Calcio popolare, il sogno dell’Unionistas de Salamanca: dalla terza serie spagnola, la squadra dei tifosi sfiderà i… - yangorojo : RT @TutteLeNotizie: Calcio popolare, il sogno dell’Unionistas de Salamanca: dalla terza serie spagnola, la… - TutteLeNotizie : Calcio popolare, il sogno dell’Unionistas de Salamanca: dalla terza serie spagnola, la… -