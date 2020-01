Calcio Napoli finalmente cuore e sacrificio. Battuta la Lazio 1-0. Gli azzurri sono in semifinale di Coppa Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Di Insigne al secondo minuto il gol vittoria. Rigore sbagliato da Immobile, pali di Milik, Immobile, Mario Rui e Lazzari: partita intensissima Al San Paolo torna il tifo organizzato ed il Calcio Napoli sembra immediatamente ritrovare una vitalità che sembrava smarrita: i cori dalle curve aiutano gli azzurri a tenere il campo e superare i momenti difficili della partita. Gattuso deve fare a meno, come al solito, di moltissimi giocatori ai quali si aggiunge anche Allan. In campo il Calcio Napoli schiera: Ospina, Hjsay, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Demme, Lobotka, Zielinsky; Insigne, Milik e Callejon. Debutto dal primo minuto per Demme e Lobotka anche se per lo slovacco la partita durerà meno di mezz’ora. Prima mezz’ora incredibile: Al 2’ il Calcio Napoli è già in vantaggio con una bellissima azione di Insigne: l’attaccante riceve il pallone al limite dell’area, con un secco ... 2anews

