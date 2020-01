Calcio, Erion ucciso a 20 anni dal cugino per 50 euro: “Avevo assunto cocaina, ero nel panico” (Di martedì 21 gennaio 2020) Rimarrà in carcere Musli Morina arrestato dai carabinieri di Treviglio per l'omicidio del cugino, Erion, 20enne di origine kosovara colpito alla testa e poi gettato nel naviglio a Calcio, nella Bassa Bergamasca: l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite nata per un debito di 50 euro contratto dall'assassino. fanpage

AmoBergamo : Calcio, Erion ucciso a vent'anni dal cugino: si cerca il movente - Il Giorno - AmoBergamo : #Bergamo Omicidio di Calcio, la vittima è morta per annegamento. Arresto convalidato per il cugino - montagne_paesi : Ucciso per 50 euro - Erion Morina sarebbe stato ucciso al culmine di una lite per un ammanco di euro: Lo ha raccont… -