Calcio, Coppa Italia 2020: succede di tutto al San Paolo! Insigne fa volare il Napoli in semifinale, Lazio battuta 1-0 (Di martedì 21 gennaio 2020) Una serata davvero emozionante, una partita bellissima. succede di tutto allo Stadio San Paolo: il Napoli ribalta il pronostico della vigilia e batte per 1-0 in casa la squadra più in forma della Serie A, la Lazio, centrando la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia 2020. Può esultare, dopo tante settimane ricche di delusioni, il popolo partenopeo. Pronti, via e subito emozioni. Dopo 2′ capitan Lorenzo Insigne si prende sulle spalle la squadra e, al termine di una spettacolare azione personale, tira a giro sul secondo palo beffando rasoterra Strakosha per l’1-0. Neanche il tempo di esultare e gli ospiti possono già accorciare le distanze: Hysaj interviene male su Caicedo, c’è il rigore. Dal dischetto si presenta Ciro Immobile che scivola clamorosamente mandando la palla a lato. Nervi tesi in campo: Immobile in contropiede salta Hysaj che lo ferma, venendo ... oasport

