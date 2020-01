Calabria ed Emilia "assenti" dalla campagna elettorale (Di martedì 21 gennaio 2020) C’è un grande assente in questa campagna elettorale. I candidati governatori gareggiano nella promessa di nuove politiche per le imprese, per la casa, per l’ambiente, ma nessuno di loro spiega come intende farlo.Tradotto: il grande assente è la macchina amministrativa regionale. Un tema all’apparenza poco attrattivo, ma che è il vero cuore di ogni politica. Se, infatti, quella macchina non funziona, nessuna di quelle politiche potrà essere davvero realizzata. Dunque, sveglia! Cominciamo a chiedere ai candidati come intendono mettere le gambe alle loro promesse: come gestiranno il prezioso patrimonio immobiliare che possiedono; quali tempi medi di erogazione dei servizi garantiranno; con che tempi salderanno i fornitori; etc..Al di là di come la si pensi, il governatore uscente dell’Emilia si ripresenta agli elettori e ai ... huffingtonpost

