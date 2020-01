Brozovic infortunio alla caviglia, il centrocampista dell’Inter rischia un mese di stop (Di martedì 21 gennaio 2020) Marcelo Brozovic è stato sottoposto a esami strumentali dopo l'infortunio alla caviglia, subito nella partita di campionato con il Lecce. Il centrocampista sarà costretto a fermarsi per un minimo di 15 a un massimo di 30 giorni. Con la Juventus il croato ci sarà, ma salterà la partita con il Milan. fanpage

