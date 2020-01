Brindisi-Paok in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) oggi, martedì 21 gennaio si svolgerà la sfida tra Happy Casa Brindisi e Paok Salonicco, match valido per la dodicesima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso la Palazzetto dello Sport “Elio Pentassuglia” di Brindisi. Match fondamentale tra due squadre attualmente in fondo alla classifica del girone D e che sarà visibile in streaming web. Il Gruppo D, cui Brindisi e Salonicco appartengono, vede le due squadre appaiate all’ultimo posto con 4 vittorie e 7 sconfitte a tre giornate dal termine e, dunque, l’importanza di portare a casa un risultato positivo è imperativo per non chiudere ufficialmente la porta a una possibile, seppur difficilissima, qualificazione. Brindisi arriva all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive, mentre i greci hanno perso tre delle ultime quattro ... oasport

