Brand Festival 2020 | ad aprile il via alla quarta edizione

Dal 3 al 9 aprile 2020 la città marchigiana di Jesi ospiterà la quarta edizione del Brand Festival, evento ideato da Graziano Giacani, e ormai diventato punto di riferimento per tutti gli attori del mondo del marketing, dell'impresa e dell'intero settore della comunicazione per quanto riguarda il delicato tema dell'identità. Saranno 7 giorni di confronto e di discussione sul tema dell'identità, vista da un punto di vista personale, aziendale e territoriale. Infatti i tre assi portanti dell'evento, presenti sin dalla sua prima edizione, sono: uomo, impresa e territorio. Il Brand Festival è un evento unico nel suo genere che sottolinea il legame che si sviluppa tra il Brand da una parte, e persone imprese e territorio dall'altra. In questo contesto si vuole realizzare un dialogo culturale, economico e sociale incentrato sul Brand

