Bradley Cooper: il suo film su Leonard Bernstein sarà prodotto da Netflix (Di martedì 21 gennaio 2020) Netflix produrrà il nuovo film di Bradley Cooper, impegnato come regista e protagonista, dedicato alla vita di Leonard Bernstein. Bradley Cooper collaborerà con Netflix per produrre il film biografico dedicato alla vita di Leonard Bernstein, inizialmente in mano alla Paramount. Il progetto dovrebbe raccontare circa 30 anni di vita dell'artista approfondendo inoltre la complessa storia del suo matrimonio con Felicia Montealegre. La sceneggiatura è stata scritta da Josh Singer, già vincitore di un premio Oscar grazie a Il caso spotlight, in collaborazione con Bradley Cooper, impegnato anche come regista e protagonista. Nel team dei produttori ci saranno anche Martin Scorsese, Steven Spielberg tramite la Amblin, Todd Phillips, Kristie Macosko Krieger, la nominata ai premi Oscar Emma Tillinger Koskoff, Fred ... movieplayer

