Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme, la reazione piccata di Angelina Jolie (Di martedì 21 gennaio 2020) Angelina Jolie, ex moglie di Brad Pitt, non avrebbe affatto gradito l’immagine che ha fatto il giro del mondo: Jennifer Aniston e Brad Pitt che si scambiano sguardi complici. Entrambi premiati ai SAG Awards 2020, il premio che viene assegnato dal sindacato degli attori (Screen Actors Guild), Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati finalmente immortalati di nuovo insieme. Un comportamento “Irrispettoso e irriverente”, lo ha definito, come riporta il Sun, la bella Angelina. La Aniston ha ritirato il premio come migliore attrice di una serie drammatica, The Morning Show, e lui per migliore attore non protagonista in Once Upon a Time… in Hollywood. In più, quando Brad Pitt è salito sul palco ha scherzato sul fatto che interpretava il ruolo di un uomo che “non va d’accordo con sua moglie”, facendo ovviamente riferimento alla sua storia ... tpi

reclu : Me urge un Brad Pitt/Jennifer Aniston, pero con Alex Turner/Alexa Chung. - RaiTre : Brad Pitt e Jennifer Aniston, le effusioni che fanno impazzire i fan - #Timeline con @iosonocarrara - Larabrusi : RT @La_Connie_: Ho letto che siccome facciamo congetture su brad Pitt e Jennifer Aniston non puntiamo l’attenzione sul premio che ha vinto… -