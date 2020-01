BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew tedesco, 21 gennaio 2020, (Di martedì 21 gennaio 2020) BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende pochi dati macroeconomici rilevanti. Tra questi l'indice Zew tedesco di gennaio ilsussidiario

webmagazine24 : Borsa Italiana oggi 20 gennaio ... - infoiteconomia : L'italiana Delimobil verso l'IPO sulla Borsa di New York - athvirginia : @yellowfrngipane Stesso livello di credibilità che avevo io quando cantavo New Americana e -sono italiana -non avev… -