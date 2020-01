Bonaccini-Borgonzoni: il confronto per la presidenza dell’Emilia-Romagna (Di martedì 21 gennaio 2020) Con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia – la diretta era prevista per le 15:00 – è iniziato il secondo confronto dal vivo tra Stefano Bonaccini (centrosinistra) e Lucia Borgonzoni (centrodestra). Sono i due principali candidati della tornata elettorale che, il 26 gennaio, deciderà il prossimo presidente della Regione Emilia-Romagna. Moderati dal direttore del Resto del Carlino, Michele Brambilla, il confronto è strutturato su 10 domande alle quali i candidati possono rispondere in massimo due minuti. A conclusione, un minuto di appello agli elettori. Il dibattito è partito dalla sanità. Bonaccini: «Il governo gialloverde, di cui faceva parte la stessa Borgonzoni, ha stabilito che la regione di riferimento per la sanità è l’Emilia-Romagna. C’è bisogno di assumere nuovi professionisti, questo è vero, e li useremo in tre nuovi ospedali ... open.online

LegaSalvini : #Borgonzoni: Che belle priorità...! Questi del PD (anche se nascondono il simbolo) non si smentiscono mai.… - LegaSalvini : SCONTRO IN EMILIA ROMAGNA: 'PD COME CETTO LA QUALUNQUE. PROMETTE QUALSIASI COSA' #BorgonzoniPresidente… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Niente da fare, Bonaccini del PD è ossessionato da me, anziché parlare dei suoi programmi mi attacca d… -