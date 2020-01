Bocca: “Gattuso ha parlato al cuore, e Insigne s’è trasformato in un capitano” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Gattuso ha parlato al cuore e all’orgoglio”, e “Insigne s’è calato nella veste del capitano”. Così Fabrizio Bocca di Repubblica commenta la vittoria del Napoli sulla Lazio. “Può essere che il Napoli – toccato il fondo col tracollo contro la Fiorentina – abbia trovato forze fresche in Demme e Lobotka che non hanno addosso il veleno e le scorie degli ultimi tempi e ridato consistenza al centrocampo. Più probabilmente stavolta Gattuso è riuscito a parlare al cuore e all’orgoglio dei giocatori, che poi è il suo grande punto di forza. Probabile che si stia mangiando la lingua per aver dichiarato appena chiamato al posto di Ancelotti di puntare a riportare il Napoli in Champions League. Ha preso la strada esattamente all’opposto e forse adesso ha fatto inversione di marcia”. Secondo Bocca l’altro protagonista di questa ... ilnapolista

napolista : Bocca: “Gattuso ha parlato al cuore, e Insigne s’è trasformato in un capitano” L’editorialista di Repubblica: “Pro… - FrattinoMarco : RT @fabriziobocca1: Napoli, l'orgoglio di Gattuso e Insigne. Battuta a sorpresa la Lazio scatenatissima di questo periodo, Immobile stavolt… - BernassolaPaola : RT @fabriziobocca1: Napoli, l'orgoglio di Gattuso e Insigne. Battuta a sorpresa la Lazio scatenatissima di questo periodo, Immobile stavolt… -