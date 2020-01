Bloodshot, Vin Diesel torna al cinema con un film d’azione sci-fi - (Di martedì 21 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Bloodshot, primo cinecomic della Valiant, ha come protagonista Vin Diesel, per una storia di vendetta dove azione e fantascienza sono i caratteri principali Bloodshot, cinecomic con Vin Diesel protagonista, sarà il primo film di nuove trasposizioni di fumetti al cinema. Bloodshot, la trama Ray Garrison era un militare che è stato ucciso in missione. Gli scienziati della società RST, grazie all’utilizzo delle nanotecnologie, riescono a riportarlo in vita, ma non è più lo stesso. Sotto l’aspetto fisico è molto più forte e soprattutto può rigenerarsi dopo aver subito ferite, un po’ alla Wolverine per intenderci. La RST, e in particolare lo scienziato interpretato da Guy Pierce, ha realizzato una squadra di uomini potenziati con le nanotecnologie. Inoltre, grazie all’intervento eseguito per riportare in vita Ray Garrison, la società è in grado di controllare la ... ilgiornale

