Bimbo di 5 anni contagiato da tubercolosi ricoverato in ospedale (Di martedì 21 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio A Rovigo, segnalato un caso di tubercolosi. Un Bimbo di 5 anni, alunno di una scuola d'infanzia polese, è risultato positivo ai test per la Tbc Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in ospedale a Rovigo dopo essere risultato positivo ai test della tubercolosi. Il piccolo sarebbe già in netta ripresa ma resta sotto stretta osservazione medica. Avrebbe contratto la malattia in un luogo pubblico, presumibilmente dopo aver avuto contatti con qualcuno che ne era già affetto. Ma al momento, si tratta solo di ipotesi puramente deduttive. Sta di fatto che il Bimbo, giovane alunno di una scuola d'infanzia di Rovigo, è ancora in stato di degenza presso il reparto di pediatria dell'ospedale locale e sottoposto a tutte le cure del caso. A dare conferma della notizia è la Ulss 5 Polesana mediante una nota ufficiale. "In data odierna è pervenuta conferma di positività ... ilgiornale

