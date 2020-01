Bimba lanciata dalla finestra della nave: le telecamere incastrano il nonno (Di martedì 21 gennaio 2020) Chloe Wiegand è la bambina di 18 mesi che è stata lanciata dalla finestra della nave da Crociera della Royal Caribbean ormeggiata in Porto Rico. Arriva una svolta nelle indagini: nelle immagini delle telecamere di sicurezza si vede chiaramente il gesto del nonno materno della piccola. Salvatore Anello avrebbe fatto penzolare per qualche secondo la piccola prima che precipitasse di sotto. Secondo quanto raccontato dal protagonista della tragedia, però, si trattava di mostrare il panorama alla Bimba. Quanto registrato, però, potrebbe incastrare l’anziano. La Bimba, da quanto si apprende, è morta lo scorso luglio 2019. Bambina lanciata dalla finestra della nave “La sua sconsideratezza e irresponsabilità sono l’unico motivo per cui Chloe non è più con i genitori”. Sono queste le accuse mosse dalla compagnia Rayal Carribean contro il nonno materno della bambina lanciata ... notizie

EmanueleAnsel : - zazoomblog : Bimba lanciata dalla finestra della nave muore a 18 mesi: in un video il gesto del nonno - #Bimba #lanciata #dalla… -