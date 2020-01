Billie Eilish ha detto che il nuovo album non uscirà quest’anno (Di martedì 21 gennaio 2020) Ma ci sta lavorando Billie Eilish ha detto che il nuovo album non uscirà quest’anno News Mtv Italia. news.mtv

RSD_studiodelta : Dopo un 2019 memorabile che l'ha lanciata nell'Olimpo delle star internazionali, Billie Eilish ha iniziato anche il… - yeogcf : io conosco un tizio il quale padre organizza i concerti a milano (ha organizzato quello di eminem, billie eilish ec… - neverajoey : RT @comfortblynvmb: when billie eilish said “avete rotto il cazz di copiare e incollare sempre lo stesso tweet che vedo da mesi” i really f… -