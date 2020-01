Bicarbonato di sodio, l’alleato del benessere e della bellezza (Di martedì 21 gennaio 2020) Mille usi per mille occasioni: si tratta del Bicarbonato di sodio, ad uso alimentare, perfetto per pulire frutta e verdura oppure, sempre in cucina, per favorire la lievitazione dell’impasto di dolci e torte (ne basta un cucchiaino da sciogliere nel latte per ogni mezzo chilo di farina, da aggiungere poi al resto degli ingredienti). Non solo: il Bicarbonato di sodio è perfetto per eliminare gli odori del frigorifero o del freezer, se versato in un bicchierino e sostituito ogni due o tre mesi. Ancora, igienizza la lavastoviglie, potenzia l’uso del detersivo per la lavatrice, ravviva e deodora, addirittura, la lettiera del gatto. E per quanto riguarda la nostra pelle? Ci sono mille usi e mille occasioni di benessere e bellezza che hanno per protagonista proprio il Bicarbonato di sodio. Ingrediente magico che non manca mai in cucina, il Bicarbonato, infatti, può essere anche un vero ... ilfogliettone

VedeleAngela : RT @scenarieconomic: Alla faccia del bicarbonato di sodio - IlSedutomulo : E mentre al popolo chiede di digiunare lui si abbuffa! ?????? Alla faccia vostra e del bicarbonato di sodio!… - beakmantopace : @LaRomanaAlfa Hahaha no, tepache con bicarbonato de sodio -