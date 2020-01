Bibbiano | scontro all’ultima piazza | Sardine e Lega manifestano insieme

Elezioni Emilia Romagna - scontro tra la Lega e le Sardine per la piazza di Bibbiano : Lega e Sardine si scontrano per la piazza di Bibbiano. Il Movimento ‘ruba’ al leghista la piazza scelta per il gran finale della campagna elettorale. Matteo Salvini aveva pianificato nei minimi dettagli la sua campagna elettorale in Emilia Romagna e aveva preparato il gran finale a Bibbiano… senza fare i conti con le Sardine. Il movimento che ha risvegliato l’anti-salvinismo ha infatti chiesto la stessa piazza per lo ...

