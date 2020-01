Biathlon, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Pokljuka: Dorothea Wierer guida gli azzurri (Di martedì 21 gennaio 2020) La Coppa del Mondo 2020 di Biathlon sbarca a Pokljuka (Slovania) dove nel weekend del 23 al 26 gennaio andranno in scena gara individuale e mass start per entrambe i sessi oltre alle staffette miste. L’Italia si presenterà all’appuntamento con otto rappresentanti, non ci sono sorprese nella formazione della nostra Nazionale. Dorothea Wierer è in piena lotta per la Sfera di Cristallo e sfiderà la norvegese Tirl Eckhoff che attualmente ha 41 punti di vantaggio sull’altoatesina. Lisa Vittozzi va a caccia del riscatto, Lukas Hofer e Dominik Windisch sono invece gli uomini di punta in grado di regalare sorprese. Di seguito i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Pokljuka. convocati ITALIA Coppa DEL Mondo Biathlon A Pokljuka: DONNE: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara. UOMINI: Lukas Hofer, Thomas Bormolini, ... oasport

FondoItalia : Biathlon - Otto convocati per Pokljuka: assente Nicole Gontier - Campioni_cn : Biathlon: Stefano Canavese e Matteo Vegezzi Bossi tra i convocati per i Mondiali Juniores e Giovani di Lenzerheide - sportrentino_it : Giacomel e Zeni convocati ai mondiali giovani di biathlon -