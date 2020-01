Benevento, Tuia e Tello indisponibili per la trasferta di Cittadella (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Il Benevento ha comunicato attraverso una nota ufficiale che Alessandro Tuia ed Andres Tello sono stati sottoposti, in giornata, ad esami strumentali in risonanza magnetica nucleare alla gamba sinistra per i postumi dei rispettivi traumi indiretti riportati nella gara di domenica sera. Entrambi gli atleti non saranno disponibili per la prossima gara ufficiale e saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti ad inizio della prossima settimana che delineeranno con maggiore precisione i tempi di recupero per la completa ripresa dell’attività agonistica. L'articolo Benevento, Tuia e Tello indisponibili per la trasferta di Cittadella proviene da Anteprima24.it. anteprima24

