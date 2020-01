Beautiful, Una Vita e Il Segreto: ecco cosa succede martedì 21 gennaio 2020, anticipazioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Nuove vicende aspettano questo pomeriggio i protagonisti di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap di Canale 5. ecco le anticipazioni principali delle storyline più importanti in onda oggi, martedì 21 gennaio 2020. Beautiful, news: Steffy ha paura della reazione di Hope sull’adozione di “Phoebe” Nella puntata di ieri, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ha presentato ufficialmente a Liam (Scott Clifton) la piccola “Phoebe“, la bambina che ha deciso di adottare per dare una sorellina alla piccola Kelly. Reese (Wayne Brady), intanto, ha intimato allo strozzino di stare lontano dalla figlia Zoe (Kiara Barnes), promettendo che estinguerà il debito che ha con lui, appena ha notato che la stava seguendo ai provini del talent show. Per quanto riguarda l’episodio inedito che verrà trasmesso dalle 13.40 circa, Steffy continuerà a confrontarsi con mamma ... tvsoap

hoc_ngoai : RT @VelieroInAmore: Amarsi é una spiegazione plausibile! - odeniran8 : RT @VelieroInAmore: Amarsi é una spiegazione plausibile! -