Beautiful anticipazioni: il piano di Reese funziona, nessuno comprende il suo inganno. Hope riconoscerà la sua Beth? (Di martedì 21 gennaio 2020) Come cambia la vita in pochi secondi: Liam e Hope nel giro di qualche minuto hanno dovuto dire addio per sempre alla loro piccola, Beth. Steffy invece solo con una firma ha portato a casa una sorellina per la piccola Kelly…Succedono delle cose che non ti aspetti ma nel caso di Liam e Hope non è stato il destino a scrivere questa pagina della loro vita. Dietro la finta morte di Beth infatti c’è il piano diabolico di Reese che non vede l’ora di prendere i soldi e andare via, il più lontano possibile…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo con la trama dell’episodio in onda domani 22 gennaio 2020. Avrete visto che Liam ha notato una certa somiglianza tra Kelly e Phoebe ma ha pensato che sia un segno del destino, un qualcosa di speciale visto che Steffy ha adottato questa piccola. Mai potrebbe chiaramente immaginare che in realtà ... ultimenotizieflash

