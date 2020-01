Basket, Venezia espugna in volata Patrasso nella terza giornata delle Top 16 di EuroCup 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Successo di importanza capitale per l’Umana Reyer Venezia, che espugna in volata Patrasso per 68-70 e sale dunque in vetta al girone F delle Top 16 di EuroCup 2019-2020, in attesa del confronto di domani tra Brescia e Oldenburg. Una gara che il team di Walter De Raffaele avrebbe potuto portare a casa con molta più tranquillità se non fosse stato per un periodo di blackout in cui ha dilapidato ben sedici punti di vantaggio, costringendosi a rivincere il match. La Reyer approccia bene la partita e guadagna subito qualche lunghezza di vantaggio che le conferisce la leadership del match. Il primo quarto è un continuo botta e risposta, ma gli ospiti restano davanti dall’inizio alla fine e giungono alla prima pausa con un buon margine di sei punti, contrassegnato dalla tripla di Austin Daye. L’elastico Veneziano viene ulteriormente allungato nel corso del secondo quarto, ... oasport

