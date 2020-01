Basket, Top 16 EuroCup 2020: la Virtus Bologna fa suo il derby italiano in casa di Trento (Di martedì 21 gennaio 2020) La Virtus Bologna vince il derby italiano nella terza giornata delle Top 16 di EuroCup. La squadra di Djordjevic si è imposta in casa della Dolomiti Energia Trento per 73-67 e con questo successo raggiunge in vetta alla classifica del gruppo E i turchi del Darussafaka. Una vittoria importantissima per Bologna in ottica qualificazione ai quarti di finale, mentre per Trento ora il cammino si complica. Una Virtus trascinata dal solito immenso Milos Teodosic. Il serbo ha messo a referto 23 punti, ma importane è stata anche la doppia doppia di Julian Gamble, che ha chiuso con 13 punti e 11 rimbalzi. Trento sicuramente ha pagato l’assenza di Alessandro Gentile, mentre non è bastato un immenso Toto Forray da 24 punti. Inizio di partita strepitoso della Virtus che si porta subito sul 9-0. Mian sblocca Trento, ma uno strepitoso Teodosic brucia nuovamente la retina dall’arco e Bologna ... oasport

