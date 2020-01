Basket, Champions League 2020: Stone fa impazzire Brindisi. Vittoria allo scadere contro il Paok (Di martedì 21 gennaio 2020) Una tripla di Tyler Stone a quattro secondi dalla fine regala una fondamentale Vittoria alla Happy Casa Brindisi nella dodicesima giornata della Basketball Champions League. I pugliesi superano 93-91 i greci del Paok Salonicco e sperano ancora nella possibilità di qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. Proprio Stone è il grandissimo protagonista, miglior marcatore tra le fila di Brindisi con 20 punti. Ottima la prestazione anche di John Brown con 17 punti e Adrian Banks con 14 punti. Al Paok non bastano, invece, i 26 punti di uno scatenato Shannon Shorter. L’inizio è da incubo per la Happy Casa che si trova sotto di undici punti alla prima sirena. La rimonta dei pugliesi si completa nel terzo quarto, chiuso con un parziale di 28-18. Si entra nell’ultimo quarto punto a punto e si resta così fino alla sirena. Negli ultimi trenta secondi succede di tutto, con il Paok ... oasport

