Barriere A14,a Silvi 5mila tir al giorno (Di martedì 21 gennaio 2020) Teramo - "Stiamo subendo già ingenti danni sia per i lavori che abbiamo dovuto sostenere sia per le attività a livello turistico. Le prenotazioni per Pasqua stentano ad arrivare, quindi il danno è già in atto. Ben vengano stato di emergenza e ristoro dei danni. Già dal 9 dicembre 2019 ci eravamo mossi, prima dell'Ordinanza del Gip di Avellino. Anche il monitoraggio dell'aria ha dei costi". Così il sindaco di Silvi (Teramo) Andrea Scordella nel corso di un incontro organizzato dalla Provincia di Teramo per valutare iniziative in relazione al transito sulla statale 16, nei centri abitati, dei mezzi pesanti ai quali è interdetto il viadotto del Cerrano sull'A14, fra i caselli Pescara Nord e Atri-Pineto. "Sulla possibilità di deviare i tir su A24 e A25 c'è ferma contrarietà degli autotrasportatori. Ogni ... abruzzo24ore.tv

