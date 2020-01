Barcellona, Quique Setièn: «La Coppa del Re è un obiettivo come Liga e Champions» – VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) L’allenatore del Barcellona, Quique Setièn, ha parlato dell’imminente gara di Coppa del Re contro l’Ibiza: le sue parole – VIDEO Il Barcellona domani affronterà l’Ibiza in Coppa del Re. Quique Setièn carica la sfida, definendo gli obiettivi stagionali. SETIEN – «Do molta importanza a tutte le competizioni. La Coppa mi è sempre piaciuta, sia quando la giocavo sia adesso che la vedo da allenatore. Cercheremo di vincerla, come la Liga e la Champions League. Gli obiettivi sono chiari». Il tecnico ha parlato anche di mercato, con la possibilità di acquistare un numero 9 per rimpiazzare l’infortunato Suarez: «Lo stiamo considerando, parliamo dell’argomento, ma dobbiamo ancora considerare un po’ le cose. Non è un argomento che mi preoccupa». calcionews24

