Bambina si sente male nella vasca da bagno e muore dopo tre giorni di agonia (Di martedì 21 gennaio 2020) Lavinia Greci La piccola sarebbe svenuta mentre faceva il bagno nella vasca di casa sua. Portata d'urgenza in ospedale in arresto cardiaco, per lei non c'è stato niente da fare. Sul corpo è stata disposta l'autopsia Stava facendo il bagno nella vasca di casa sua, esattamente come aveva faceva quotidianamente. Ma, giovedì scorso, qualcosa è andato storto e un malore le avrebbe provocato un arresto cardiaco fatale. È accaduto a una Bambina di sei anni di Pozzo d'Adda, in provincia di Milano, morta domenica scorsa all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo tre giorni di agonia. Secondo quanto riportato da Il Giorno, giovedì scorso, improvvisamente, la piccola si sarebbe sentita male, perdendo conoscenza fino a sprofondare in acqua. La dinamica del malore In base a quanto ricostruito dal quotidiano, la piccola, a quanto risulta, era stata regolarmente a scuola e nel tardo ... ilgiornale

viniesrk : 'Quanti anni hai?' 'Ho l'età di una Donna che si sente ancora un po' bambina, troppo grande per tornare indietro e… - Veras505 : Ma Antonella Elia si sente tanto simpatica a comportarsi così da bambina bizzosa?? #GFvip - LadyMichaelis4 : Metto la musica per la bambina, visto che continua a piangere, parte il video, si sente DNA dei BTS. Io *C.C* Il p… -