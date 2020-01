Bagnoli, de Magistris: “Le ruspe che ci piacciono lavorano per la bonifica” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono partiti nella giornata di ieri i lavori di bonifica a Bagnoli. Alla presenza del sindaco napoletano Luigi de Magistris e il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Nell’area dell’ex Italsider arrivano le ruspe con appena 25 anni di ritardo. Dopo anni di tira e molla sembrerebbero così avviati i tanto attesi lavori di bonifica nell’area di Napoli Nord. Nella giornata di ieri si è così potuto parlato anche della “Nuova Bagnoli”, tramite un concorso internazionale che coinvolgerà l’intera linea di costa che costeggia la zona del quartiere Bagnoli. “Le ruspe, quelle che ci piacciono, lavorano per la bonifica di Bagnoli”. Questo il commento – via social – del primo cittadino napoletano sull’avvio dei lavori. “Tra qualche giorno inizia anche la rimozione dell’eternit – continua de Magistris – Questo risultato è il frutto di una ... anteprima24

