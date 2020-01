Avete mai visto la seconda figlia di Ornella Muti? Famosa attrice (Di martedì 21 gennaio 2020) Il suo nome è Carolina Fachinetti ed è la figlia di Ornella Muti. O meglio: la meno Famosa delle sue figlie. L’attrice romana, infatti, ha dato alla luce ben tre discendenti, due femmine e un maschio, avuti da due diversi uomini. La più celebre e nota al grande pubblico è senza dubbio Naike Rivelli, attrice, modella e cantante nata nel 1974. Dal matrimonio con l’imprenditore Federico Fachinetti (durato dal 1988 al 1996) sono invece nati Andrea e, per l’appunto, Carolina. Se il primo è famoso per aver partecipato a Pechino Express in coppia con la sorellastra Naike, la seconda ha comunque dato modo di parlare di sé. Chi è Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti, è infatti anch’essa un’attrice. Nata nel 1984, la ragazza ha oggi 35 anni, ed è prossima a compierne 36. Come la madre (e anche come il fratello) ha deciso che la sua strada era ... velvetgossip

