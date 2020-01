Avanti un altro, i nuovi personaggi del Salottino (Di martedì 21 gennaio 2020) Siamo ormai abituati alla presenza, in ogni puntata di Avanti un altro, del Salottino, da cui il concorrente di turno può "pescare" uno dei suoi componenti per la domanda che ne determinerà le sorti nel gioco. Un elemento introdotto dalla sesta stagione e che, di fatto, ha sostituito il Minimondo ed i suoi personaggi (alcuni dei quali, però, restano nel cast del programma nelle puntate del fine settimana).Per l'edizione 2020 del quiz show condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti sono stati introdotti alcuni nuovi personaggi, portatori di domande su argomenti differenti e di nuove interazioni con gli stessi conduttori. A due settimane dalla partenza del programma, sono otto le novità del Salottino di Avanti un altro: alcuni volti arrivano da altri programmi o dal web; c'è chi, invece, ha ricevuto una "promozione" e chi, infine, fa il suo debutto in un programma tv: non è detto che a ... blogo

fattoquotidiano : Avanti un altro, il concorrente finge di fare un augurio a Paolo Bonolis in lingua sarda ma ecco cosa dice: “Ti ven… - virginiaraggi : Avanti con la demolizione della Tangenziale est! Rimosso un altro pezzo della sopraelevata. Presto i cittadini torn… - trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… -