Australian Open 2020, questo è il vero Fabio Fognini! Ribaltato Opelka, rimonta da campione! (Di martedì 21 gennaio 2020) Benedetto lo stop per pioggia di ieri. Oggi in campo agli Australian Open di tennis si vede un altro Fabio Fognini e così la prosecuzione del match del primo turno contro il bombardiere statunitense Reilly Opelka sorride al ligure: dopo la sospensione di ieri, giunta con l’azzurro in svantaggio per 6-3 7-6 (3) 1-0, l’azzurro domina per due set, rimonta e poi chiude con lo score complessivo di 3-6 6-7 (3) 6-4 6-3 7-6 10-5 per complessive tre ore e 46 minuti di gioco e domani affronterà il vincente tra l’Australiano Jordan Thompson ed il kazako Alexander Bublik al secondo turno. Si riparte dall’1-0 in favore di Opelka nel terzo set, ma Fognini è un altro giocatore in campo e non lascia nulla allo statunitense: arriva così il break del ligure nel quinto gioco, che rischia addirittura di essere bissato nel settimo, ma questa volta l’americano si aggrappa al ... oasport

