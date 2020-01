Australian Open 2020: Fabio Fognini e il volto di Giano. Tra imprecazioni, insulti all’arbitro e momenti di tennis sublime (Di martedì 21 gennaio 2020) Fabio Fognini come il dio Giano. Chiaramente non perché sia il creatore per eccellenza e neanche perché abbia la facoltà di vedere nitidamente tanto il passato quanto il futuro, ma perché, alla stregua della divinità latina, il trentaduenne di Arma di Taggia può essere raffigurato con due volti, oggi più che mai. Da un lato, il volto sorridente e felice dell’epica rimonta odierna contro Reilly Opelka, dall’altro il volto nervoso e indisponente della giornata di ieri, chiusa sotto per due set a zero. Insomma, il primo turno degli Australian Open 2020 ha già lanciato uno sguardo profondo nell’universo di Fabio Fognini, offrendocene in un solo colpo il meglio e il peggio, tra imprecazioni evitabili, insulti all’arbitro e momenti di tennis sublime. Bisogna premettere che l’abbinamento con lo statunitense Reilly Opelka al primo round dello Slam Australiano non ... oasport

repubblica : Australian Open: impresa Fognini, prima volta Sinner. Avanti Nadal e Thiem [aggiornamento delle 11:15] - SuperTennisTv : ???? Quattro italiani festeggiano il passaggio al 2° turno ???? @fabiofogna @janniksin Giorgi Seppi Tutti i risulta… - RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… -