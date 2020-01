Australian Open 2020, Andreas Seppi al 2° turno: data, programma e prossimo avversario (Di martedì 21 gennaio 2020) Andreas Seppi affronterà Stan Wawrinka al secondo turno degli Australian Open 2020, il primo Slam della stagione di tennis. L’altoatesino ha surclassato il serbo Miomir Kecmanovic all’esordio sul cemento di Melbourne e tornerà in campo giovedì 23 gennaio per incrociare il temibile svizzero, avversario estramemente ostico e già vincitore di due prove dello Slam in passato ma che in questo momento della carriera sembra poter essere un ostacolo superabile dall’azzurro anche se dovrà giocare una partita perfetta se vorrà proseguire il suo cammino nella terra dei canguri. Andreas Seppi si presenta all’incontro da numero 85 del ranking ATP e dovrà vedersela col il numero 15 al mondo, capace al primo turno di battere il bosniaco Damir Dzumhur per 3-1. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Seppi-Wawrinka, ... oasport

