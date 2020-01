Australia, un pacchetto di sigarette costerà fino a 30 euro: lotta senza sosta al tabacco (Di martedì 21 gennaio 2020) Con l'ennesima tassa voluta dal governo Australiano, ora un pacchetto di bionde potrebbe arrivare a costare ben 50 dollari, circa 30 euro, uno dei prezzi più alti del mondo per un pacchetto di sigarette. Questo sarà l'ottavo aumento consecutivo annuale dei prezzi delle sigarette nel Paese dove da tempo il governo si è impegnato a ridurre il consumo di tabacco tra la popolazione. fanpage

Corriere : In Australia un pacchetto di sigarette costerà fino a 50 dollari - greenMe_it : In #Australia da settembre un pacchetto di sigarette costerà fino a 50 dollari ? - annamariamoscar : In Australia da settembre un pacchetto di sigarette costerà fino a 50 dollari - -