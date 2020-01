Australia, dopo gli incendi, le inondazioni e le tempeste di sabbia (Di martedì 21 gennaio 2020) Una nuova allerta in Australia: dopo gli incendi che hanno raso al suolo un’area boschiva delle dimensioni della Bulgaria e ucciso 29 persone, arriva il maltempo, con violenti temporali. E il rischio è quello di inondazioni, come ha fatto sapere il servizio meteo Australiano con un comunicato. https://twitter.com/KennyLobo/status/1219081905485697024 Negli ultimi giorni il Paese è stato piegato da altri fenomeni atmosferici anomali ed estremi, come le tempeste di sabbia nel New South Wales e la grandine, con chicchi grandi come intere palline da golf, che, sulla capitale Canberra, hanno danneggiato anche la sede del Parlamento. https://twitter.com/Aust Parliament/status/1219096310923612166 La grandinata ha lasciato senza corrente elettrica un migliaio di abitazioni. I temporali si stanno abbattendo sia sulla regione che in questi giorni è stata colpita dalle piogge violente sia il sud ... vanityfair

