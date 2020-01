Atroce delitto nel centro Italia: mamma accusata di infanticidio, avrebbe ucciso la figlioletta di 6 anni e abbandonata fra le fiamme per coprire le prove (Di martedì 21 gennaio 2020) Svolta nelle indagini del rogo di Servigliano. La donna avrebbe ucciso la figlia per poi abbandonarla volontariamente in mezzo alle fiamme FERMO, 21 GENNAIO: Colpo di scena nelle indagini che riguardano il rogo nel quale ha perso la vita una bimba di 6 anni lo scorso 8 gennaio. Stando al parere degli inquirenti sarebbe stata … L'articolo Atroce delitto nel centro Italia: mamma accusata di infanticidio, avrebbe ucciso la figlioletta di 6 anni e abbandonata fra le fiamme per coprire le prove NewNotizie.it. newnotizie

