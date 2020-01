Ateneo San Raffaele, libro su futura medicina (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – Il futuro della medicina e’ in qualche modo un ritorno al passato? La ‘medicina della salute’ e la ‘medicina della malattia’, quali sviluppi? L’uso dei farmaci verra’ soppiantato dal riequilibro degli stili di vita? Se ne parlera’ a Roma, presso la sede dell’Universita’ Telematica San Raffaele, venerdi’ 24 gennaio a partire dalle ore 18 nel corso della presentazione del libro ‘Guida alla medicina Funzionale – La medicina del domani’ di Massimo Spattini e Enrico Bevacqua. All’evento, moderato da Debora Rasio, Nutrizionista, specialista in Oncologia e Direttore del Master di II livello in medicina Integrata: Nutrizione Clinica, Fitoterapia, Nutraceutica e Stili di Vita nella prevenzione e cura delle malattie croniche all’ Universita’ Telematica San Raffaele, interverranno ... romadailynews

SilvaMenetto : RT @AteneoVeneto: L'agorà del dibattito pubblico in città apre le porte della sua storica sede a Francesco #Moraglia. In occasione della vi… - GiampScarante : RT @AteneoVeneto: L'agorà del dibattito pubblico in città apre le porte della sua storica sede a Francesco #Moraglia. In occasione della vi… - AteneoVeneto : L'agorà del dibattito pubblico in città apre le porte della sua storica sede a Francesco #Moraglia. In occasione de… -