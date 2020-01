Atalanta, Czyborra è arrivato a Milano: in giornata visite e firma a Bergamo (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutto fatto per il primo acquisto dell’Atalanta in questa sessione di mercato invernale. L’operazione conclusa è quella che porta all’arrivo di Czyborra. Questa mattina, come riporta Gianlucadimarzio.com, il calciatore questa mattina è sbarcato a Milano Linate e nel corso della giornata si sottoporrà a Bergamo alle consuete visite mediche e poi alla firma del contratto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

